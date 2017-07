Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump na festa do Dia Nacional de França

Líder dos EUA é convidado de honra nas cerimónias.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:42

O presidente dos EUA foi ontem recebido em França pelo homólogo francês, Emmanuel Macron, que convidou Donald Trump para participar, hoje, como convidado de honra, na festa nacional do Dia da República de França.



Macron justificou o convite lembrando o centenário da entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial.



Na conferência de imprensa após uma reunião no Eliseu, Macron e Trump prometeram cooperação em áreas como a segurança e o comércio. "Reiteramos a determinação de nos unirmos contra estes inimigos da Humanidade, e retirar-lhes financiamento e redes de apoio", disse Trump, referindo o terrorismo e países como Coreia do Norte, Irão e Síria.



Macron destacou, por seu lado, o desacordo com Trump na proteção do clima, mas frisando que "não impedirá o debate de outros temas", pois há uma visão comum sobre a Síria e outros conflitos.