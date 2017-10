Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump não vai à zona desmilitarizada entre as duas Coreias

Presidente norte-americano diz que não tem "tempo".

Por Lusa | 16:41

O presidente norte-americano, Donald Trump, não vai à zona desmilitarizada entre as duas Coreias durante a visita da próxima semana à Coreia do Sul, porque não tem "tempo" e porque é "um cliché", anunciou hoje um responsável norte-americano.



"O presidente não vai visitar a DMZ [a zona desmilitarizada], não há tempo", disse um alto funcionário da Casa Branca à imprensa, pedindo anonimato.



A visita à zona, na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tornou-se "um bocadinho um cliché", acrescentou.



Em vez disso, durante a visita à Coreia do Sul, Trump vai a Camp Humphreys, uma base militar norte-americana 70 quilómetros a sul de Seul que "nunca recebeu" a visita de um presidente dos Estados Unidos, acrescentou.



A DMZ é uma faixa de quatro quilómetros ao longo da fronteira entre as Coreias, tecnicamente em guerra há mais de 65 anos, e o único ponto onde as tropas do Norte e do Sul se veem cara a cara.



A maioria dos presidentes dos Estados Unidos visitaram a fronteira para sinalizar, à Coreia do Sul e outros aliados, que Washington não tolerará qualquer agressão do regime norte-coreano.



A última visita de um dirigente norte-americano à DMZ foi do vice-presidente, Mike Pence, em abril, um dia depois de Pyongyang ter disparado um míssil balístico.



Na última década e meia, estiveram na DMZ os ex-presidentes Barack Obama e George W. Bush, respetivamente em 2012 e 2002, os ex-secretários da Defesa Ashton Carter, em 2005, Chuck Hagel, em 2013, e Robert Gates, em 2010, e a ex-secretária Hillary Clinton, em 2010.



A visita de Donald Trump à Coreia do Sul enquadra-se numa digressão pela Ásia que Donald Trump realiza entre 03 e 14 de novembro.



Além de Seul, o presidente norte-americano vai visitar o Japão, a China, o Vietname e as Filipinas.