Trump nomeia para secretário da Saúde ex-presidente de farmacêutica

Escolha caiu em Alex Azar, que já anteriormente tinha integrado uma administração norte-americana.

Por Lusa | 17:00

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou como secretário dos Serviços Humanos e de Saúde o ex-presidente de uma farmacêutica, Alex Azar, que já anteriormente tinha integrado uma administração norte-americana.



O novo secretário [equivalente a ministro no Governo Português] dos Serviços de Saúde (HHS na sigla americana) irá supervisionar um departamento responsável por grandes programas de seguros de saúde, investigações médicas, segurança alimentar e de drogas e saúde pública.



Alex Azar, de 50 anos, foi presidente da principal filial da farmacêutica americana Eli Lilly&Company entre 2012 e 2017 e secretário-adjunto do HHS entre 2005 e 2007, durante a presidência de George W. Bush.



A nomeação de Alex Azar, que terá ainda de ser aprovada pelo Senado, é invulgar uma vez que os secretários do HHS costumam ser escolhidos entre funcionários eleitos, como governadores, e não pessoas provenientes de indústrias reguladas pelo departamento.