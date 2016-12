Trump oficialmente confirmado como presidente dos EUA

Nas eleições presidenciais norte-americanas, o voto dos eleitores é indireto e vai para um Colégio Eleitoral, solução estabelecida na Constituição dos Estados Unidos e na 12.ª Emenda (adotada em 1804).



O Colégio é constituído por delegados representativos dos 50 estados norte-americanos e da capital federal, Washington, que conta com três "grandes eleitores".



Cada estado federal tem direito a um determinado número de "grandes eleitores", distribuição que depende da população do estado e da sua representatividade, no Congresso norte-americano.



Donald Trump será empossado a 20 de janeiro, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.



Trump congratula-se com vitória e promete "unir o país"

O republicano Donald Trump saudou a confirmação da sua vitória para a presidência dos Estados Unidos pelo Colégio Eleitoral, na segunda-feira, comprometendo-se a trabalhar para "unir o país" e a "ser o presidente de todos os americanos."



Evocando "uma vitória eleitoral esmagadora histórica", Donald Trump afirmou que a sua eleição para suceder a Barack Obama foi possível graças a um verdadeiro "movimento de milhões de homens e mulheres em todo o país."



"Agradeço ao povo americano a sua votação esmagadora para me eleger como seu próximo presidente dos Estados Unidos", afirmou Donald Trump, em comunicado, após conhecer os resultados da votação.



Acreditando que o candidato republicano representava uma ameaça para a democracia, alguns ativistas democratas lançaram uma campanha para convencer os 37 grande eleitores do 'Grand Old Party' (GOP, como o Partido Republicano é conhecido) a abandonar o seu candidato.Nas eleições presidenciais norte-americanas, o voto dos eleitores é indireto e vai para um Colégio Eleitoral, solução estabelecida na Constituição dos Estados Unidos e na 12.ª Emenda (adotada em 1804).O Colégio é constituído por delegados representativos dos 50 estados norte-americanos e da capital federal, Washington, que conta com três "grandes eleitores".Cada estado federal tem direito a um determinado número de "grandes eleitores", distribuição que depende da população do estado e da sua representatividade, no Congresso norte-americano.Donald Trump será empossado a 20 de janeiro, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.O republicano Donald Trump saudou a confirmação da sua vitória para a presidência dos Estados Unidos pelo Colégio Eleitoral, na segunda-feira, comprometendo-se a trabalhar para "unir o país" e a "ser o presidente de todos os americanos."Evocando "uma vitória eleitoral esmagadora histórica", Donald Trump afirmou que a sua eleição para suceder a Barack Obama foi possível graças a um verdadeiro "movimento de milhões de homens e mulheres em todo o país.""Agradeço ao povo americano a sua votação esmagadora para me eleger como seu próximo presidente dos Estados Unidos", afirmou Donald Trump, em comunicado, após conhecer os resultados da votação.

O que achou desta notícia?







42.9% Muito insatisfeito

42.9% 2%

2% 4.1%

4.1%

51% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







42.9% Muito insatisfeito

42.9% 2%

2% 4.1%

4.1%

51% Muito satisfeito Outras 49 pessoas também já deram o seu contributo pub

Donald Trump conseguiu esta segunda-feira os 270 votos no Colégio Eleitoral, para ser formalmente eleito Presidente dos Estados Unidos da América, segundo as agências internacionais de notícias.A maioria dos membros do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos decidiu a favor de Donald Trump, confirmando, sem surpresa, a eleição do empresário septuagenário na Casa Branca, segundo uma contagem feita pela imprensa norte-americana."Parabéns a Donald Trump, hoje oficialmente eleito presidente dos Estados Unidos pelo Colégio Eleitoral", publicou na rede social 'Twitter' o vice-presidente eleito Mike Pence.