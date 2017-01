Trump ordena publicação semanal de lista de crimes cometidos por imigrantes

"Para melhor informar o público acerca das ameaças à segurança associadas com as jurisdições santuário, o secretário [da Defesa Nacional] deverá (...), numa base semanal, tornar pública uma lista exaustiva de ações criminosas cometidas por estrangeiros e as jurisdições que ignorem ou que, de qualquer outra forma, se escusem a honrar as detenções desses estrangeiros", indica o texto assinado por Trump.A ordem não especifica que da lista apenas devam constar os crimes cometidos por imigrantes ilegais, o que levanta a possibilidade de incluir também os delitos ou ofensas à lei cometidas por quaisquer imigrantes, mesmo os que vivem nos Estados Unidos legalmente.A decisão de publicar uma lista de crimes de imigrantes faz lembrar as listagens do 'Crime Negro [Black Crime]' publicadas pela Breitbart News, a página 'online' de extrema-direita que era dirigida por Steve Bannon, atualmente o estratega principal de Donald Trump.A ordem executiva de Trump deu um primeiro impulso legal a muitas das promessas feitas durante a campanha, incluindo a construção de um muro ao longo da fronteira EUA-México, a deportação de imigrantes ilegais, a criação de novos centros de detenção para imigrantes e a contratação de mais 5 mil agentes da Patrulha de Fronteira.O texto indica que se trata de medidas necessárias para "assegurar a segurança e a integridade territorial dos Estados Unidos" e considera que os imigrantes ilegais "representam uma ameaça significativa à segurança nacional e à segurança pública".Ao assinar a ordem, o Presidente Trump leu nomes de cidadãos norte-americanos que foram assassinados por imigrantes ilegais.Durante a campanha, Trump prometeu diversas vezes milhões de migrantes sem documentos: "Temos cá alguns 'bad hombres' [tipos maus], e vamos tirá-los de cá".Sobre os imigrantes mexicanos foi ainda mais longe: "Eles trazem drogas. Eles trazem crime. São violadores e alguns, acredito, são boas pessoas".O novo Presidente prometeu retirar dos Estados Unidos 11 milhões de migrantes sem documentos nos primeiros dois anos do seu mandato, ainda que mais tarde tenha corrigido esse número para "provavelmente dois milhões, ou três milhões".As autoridades estimam que nos Estados Unidos existam cerca de 820 mil migrantes sem documentos com cadastro.