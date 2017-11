Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump pede ação mais rápida contra a Coreia do Norte

Presidente dos EUA afirmou que a China pode resolver a questão nuclear da Coreia do Norte se quiser.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA instou ontem a China a atuar de forma rápida e incisiva para anular a ameaça nuclear da Coreia do Norte. O apelo de Donald Trump foi proferido em Pequim, terceira etapa de um périplo por cinco países asiáticos que ainda levará o presidente ao Vietname e às Filipinas.



"O tempo está a esgotar-se [...] e esperamos que a China atue mais depressa e de forma mais decisiva do que antes", afirmou Trump, acrescentando: "A China pode resolver com facilidade e rapidez [a questão norte-coreana] e peço ao vosso grande presidente que se empenhe, pois eu sei que se ele trabalhar com firmeza isso acontecerá."

As palavras de Trump fizeram sorrir o presidente Xi Jinping, que recebeu o líder norte-americano com uma pompa invulgar. A declaração contrasta também com as acusações de passividade da China que Trump repetiu diversas vezes.



A clara aproximação a Jinping, que agora classificou como "um homem muito especial", foi ainda mais notada no debate das questões comerciais. Trump admitiu que a balança comercial bilateral está desequilibrada de forma "chocante" e custa por ano 300 mil milhões de dólares aos EUA. Apesar disso, Trump, que acusava a China de "violar" a economia americana e de ser um inimigo, foi a Pequim ‘absolver’ Jinping. "Afinal, quem pode culpar um país por se aproveitar de outro para beneficiar os seus cidadãos?", afirmou, concluindo que a culpa do desequilíbrio da balança comercial é das anteriores administrações dos EUA.



Jinping, em tom mais sóbrio, limitou-se a garantir que a China está empenhada em solucionar a questão norte-coreana "por meio de diálogo e negociação". Sobre o comércio, afirmou que vai adotar regras "mais abertas e transparentes" para investimentos estrangeiros, inclusivamente de empresas dos EUA.