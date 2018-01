Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump pede união entre republicanos e democratas

Primeiro discurso do Estado da União deverá ser pautado pela ausência de dezenas de democratas.

00:19

O Presidente dos EUA, Donald Trump, faz esta terça-feira o seu primeiro discurso do Estado da União, no qual deverá insistir nos autoelogios ao bom desempenho da economia e ao pacote fiscal, mas também enfrentar as críticas dos Democratas.



Embora o discurso esteja agendado para as 21h00 (02h00 de quarta-feira em Lisboa) excertos do que será dito já foram divulgados pela Casa Branca. Num deles, Trump pede para que os republicanos e os democratas se juntem para apoiar um plano para reconstruir as infraestruturas nacionais.



No que diz respeito à política internacional, Trump deverá salientar que quase todos os territórios que tinham estado sob o controlo do Daesh na Síria e no Iraque foram libertados, mas que "ainda há muito trabalho a fazer" para derrotar totalmente o grupo extremista.



O boicote democrata

À espera de Trump estará uma plateia tensa. Diversos democratas já garantiram que irão boicotar o evento e o número de ausências (13 confirmadas até agora) pode mesmo ser um recorde: se o número de membros do Congresso a não comparecer ultrapassar a dúzia, o 'recorde' de Nixon, cujo discurso de 1971 foi boicotado por todos os 12 membros afro-americanos do Congresso, será batido.



Para além das ausências, diversas mulheres também já garantiram que irão vestir-se de preto, para mostrar solidariedade com o movimento #MeToo, contra o assédio sexual.



O discurso do Estado da União é um antigo ritual da política norte-americana, cuja realização está inscrita na Constituição, onde se escreve que o Presidente deverá, "de tempos em tempos, prestar informação ao Congresso sobre o Estado da União, e recomendar à sua consideração as medidas que julgue necessárias e oportunas".



No último ano Trump especializou-se em surpreender os analistas sobre o previsível conteúdo das suas mensagens ao país, pelo que não é claro, neste momento, qual será o principal tema do seu primeiro Estado da União.



No entanto, é provável que Trump fale -- principalmente para elogiar -- do pacote fiscal, a principal medida legislativa que conseguiu fazer passar no Congresso.



O discurso de um Kennedy

O congressista Joe Kennedy III, neto de Robert e sobrinho-neto de John Kennedy, será o representante do Partido Democrata na resposta ao discurso de Trump.



Uma escolha que tem tudo de icónica, uma vez que, aos 37 anos, Joe Kennedy III ainda é pouco conhecido dos norte-americanos, mas leva consigo um nome poderoso da "realeza" política dos EUA.



De resto, pouco se conhece ainda deste político, eleito em 2012 para a Câmara dos Representantes e que acabou por conseguir ser reeleito em 2014 e 2016. Na sua curta carreira, apenas alguns momentos mais sonantes, um dos quais conseguido à custa das redes sociais, que muito tiveram a dizer sobre as suas palavras em defesa do Obamacare.



Carismático e já com o dom da palavra, o certo é que, como o nome também conta, Kennedy é já apontado por muitos como um sério candidato à Casa Branca.



As 'armas' de Trump

Em Davos, na semana passada, enalteceu a sua própria medida e, apoiando-se nela, gabou-se do bom desempenho da economia americana e dos mercados acionistas desde que está em funções.



O desemprego nos EUA está em valores historicamente baixos, o PIB cresceu 2,3% (contra os 1,5 % em 2016) -- ainda assim, abaixo das expectativas -- e os mercados batem recordes todas as semanas.



A mensagem de Trump aos líderes da economia e da política em Davos visava atrair o investimento estrangeiro, mas frente aos Congressistas o objetivo passará por angariar capital político por estes números.



O Presidente poderá ainda focar -- ou ser forçado a abordar -- o tema da imigração, que esteve por detrás do 'shutdown' do Governo Federal e continua a ser a principal "arma de arremesso" entre Republicanos, Democratas e a Casa