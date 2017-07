Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump pressiona saída do procurador-geral

Presidente reforça críticas públicas a Jeff Sessions para forçar pedido de demissão.

Por Ricardo Ramos | 08:32

O presidente Donald Trump voltou ontem a criticar publicamente o procurador-geral Jeff Sessions, acusando-o de ignorar "os crimes de Hillary Clinton", numa campanha deliberada para forçar a demissão do responsável pelo Departamento de Justiça.



"O procurador Jeff Sessions assumiu uma posição MUITO fraca em relação aos crimes de Hillary Clinton", escreveu Trump no Twitter, referindo-se ao caso dos emails. O presidente foi ainda mais longe e, num segundo ‘tweet’, denunciou - sem oferecer provas - uma alegada tentativa da Ucrânia para influenciar as eleições a favor de Clinton e perguntou: "Onde está a investigação?".



Trump não tem escondido o seu desapontamento por Sessions ter pedido escusa da investigação às ligações da sua campanha com a Rússia e chegou a dizer que, se soubesse, "nunca o teria nomeado".



Para a oposição democrata, porém, os ataques públicos de Trump visam forçar a demissão de Sessions para que o presidente possa nomear um novo procurador-geral, mais disposto a bloquear a investigação independente às relações da sua campanha com a Rússia, que nas últimas semanas se aproximou do seu círculo mais próximo.



PORMENORES

Decisão "em breve"

O chefe de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, disse ontem que Trump tomará "em breve" uma decisão sobre o futuro de Sessions.



Possíveis substitutos

O ex-mayor de Nova Iorque Rudy Giuliani e o senador Ted Cruz são apontados como possíveis substitutos de Sessions.



Críticas republicanas

O senador republicano Lindsey Graham considerou o apelo de Trump para investigar Hillary Clinton "altamente inapropriado", por "colocar em causa a separação de poderes".