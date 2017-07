Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump pretende nomear ex-governador do Utah para embaixador na Federação Russa

Jon Huntsman já foi embaixador por duas vezes: Uma, em Singapura e outra, na China.

Por Lusa | 01:13

O Presidente norte-americano anunciou na terça-feira a sua intenção de nomear o antigo governador do Estado do Utah, Jon Huntsman, para embaixador dos EUA na Federação Russa.



Se confirmado, o antigo candidato republicano às eleições presidenciais de 2012 vai ocupar o cargo em plena investigação aos contactos entre agentes russos e a campanha eleitoral de Donald Trump.



Huntsman já foi embaixador por duas vezes: Uma, em Singapura, durante a Presidência do republicano George H.W. Bush, e outra, na China, nomeado pelo democrata Barack Obama.



A Casa Branca fez o anúncio pouco depois de ter revelado que Trump tinha tido uma conversação, até agora não divulgada, com o homólogo russo, Vladimir Putin, durante um jantar na cimeira do grupo das 20 principais economias, em Hamburgo, na Alemanha, no início deste mês.