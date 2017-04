Trump prevê que o seu encontro com Xi Jinping vai ser muito difícil

Esta cimeira parecia improvável há alguns meses, depois de uma campanha eleitoral durante a qual o candidato republicano acusou a China de "roubar" milhões de empregos aos EUA.



Trump tem ameaçado regularmente impor direitos aduaneiros punitivos às importações provenientes da China.



Xi vai ser recebido pelo multimilionário na residência deste em Mar-a-Lago, em 06 e 07 de abril, anunciou na quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China e confirmou a Casa Branca.



Donald Trump previu na quinta-feira um encontro "muito difícil" com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, com quem se deve reunir na próxima semana, na sua luxuosa residência no estado da Florida."A reunião na próxima semana com a China deve ser muito difícil", escreveu Trump, na sua conta na rede social Twitter."Não podemos continuar a ter enormes défices comerciais (...) e perdas de emprego. As empresas americanas devem procurar outras alternativas", acrescentou Trump.