Trump processado por receber pagamentos de Governos estrangeiros

O texto da queixa judicial acusa Trump de violar uma cláusula constitucional que proíbe funcionários do Estado de cobrar qualquer emolumento a Governos estrangeiros e insta o juiz a fazer cumprir essa disposição legal através de uma sentença.Trump e a sua equipa têm insistido em que o Presidente cedeu a gestão dos seus negócios aos filhos, não a propriedade, e sustentam que o governante não é obrigado por lei a desfazer-se das suas propriedades.Entre os pagamentos especiais que, segundo os acusadores, se encontram abrangidos no litígio, estão os rendimentos obtidos do arrendamento de espaços na Trump Tower a um banco oficial da China e ao departamento de Turismo de Abu Dhabi.E também os pagamentos feitos por funcionários estrangeiros por um hotel em Washington recentemente inaugurado, perto da Casa Branca, e mesmo os lucros obtidos de estações televisivas públicas que emitem um programa produzido pela Fundação Trump.