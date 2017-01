Trump promete baixar impostos a empresários

Trump prometeu igualmente "baixar os impostos maciçamente, para a classe média e para as empresas", precisando que esse corte será de "entre 15% e 25%" da taxa de 35% paga atualmente.



Esse corte depende, sublinhou, de as empresas manterem a sua atividade em território norte-americano.



"Tudo o que têm a fazer é ficar. Não se vão embora, não despeçam os vossos empregados nos Estados Unidos", disse.



Trump fez estas declarações num encontro com 12 empresários dos Estados Unidos, entre os quais Mark Fields, da Ford, Marillyn Hewson, da Lockheed Martin, Alex Gorsky, da Johnson & Johnson, Michael Dell, da Dell, ou Elon Musk, da Space X.



O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu esta segunda-feira na Casa Branca um grupo de grandes empresários a quem prometeu suprimir 75% da regulamentação e uma "baixa maciça" dos impostos pagos pelas empresas."Pensamos que podemos reduzir a regulamentação 75%, talvez mais", disse, assegurando, sem dar pormenores dos seus planos, garantir a segurança do emprego e a proteção do ambiente.Uma das promessas de campanha de Trump, já colocada no 'site' oficial da presidência, é "reformar todo o código regulatório para garantir que os empregos e a riqueza são mantidos na América".