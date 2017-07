Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump promete que presidente sírio irá responder pelos seus "horríveis" crimes

Presidente dos Estados Unidos afirmou que não é "um fã" de Bashar al-Assad.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou na terça-feira que não é "um fã" de Bashar al-Assad, prometendo que o Presidente sírio irá responder pelos seus "horríveis" crimes, nomeadamente por ter atingido a sua população com armas químicas.



Donald Trump recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, junto de quem denunciou a "ameaça" que o grupo xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, representa para o Médio Oriente.



Questionado, numa conferência de imprensa, sobre o Presidente sírio e o seu país, fustigado pela guerra há seis anos, Trump respondeu: "Não sou um fã de Assad, ok?".



"Claro que penso que o que ele fez ao país e à humanidade é horrível (...) Não sou alguém que vai olhar para isso e deixá-lo escapar, depois do que ele tentou fazer e o que fez várias vezes", disse.



O Presidente norte-americano lembrou que ordenou em abril ataques contra uma base militar síria em represália por um ataque químico atribuído ao regime de Damasco. Esse ataque, na localidade de Khan Cheikhoun, a 04 de abril, causou 87 mortos, incluindo várias crianças. O regime sírio negou ser responsável.