Trump promove ovação de pé a Hillary Clinton

Donald Trump tomou hoje posse como 45.º Presidente dos Estados Unidos, após ter prestado juramento às 12h00 locais (17h00 em Lisboa), sucedendo no cargo a Barack Obama.Trump derrotou Hillary Clinton, antiga senadora e secretária de Estado, nas presidenciais de 8 de novembro.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, promoveu esta sexta-feira uma ovação de pé à sua rival democrata Hillary Clinton, ao referir que se sentia "honrado" pela sua presença e do seu marido e antigo Presidente na cerimónia de tomada de posse."Senti-me honrado quando soube que o antigo presidente Bill Clinton e Hillary Clinton estariam hoje presentes e gostava que se levantassem", disse, no decurso de um almoço no Congresso, ao exortar aos deputados, membros designados do seu gabinete e outros responsáveis que se erguessem das cadeiras."Não posso dizer mais nada, porque tenho imenso respeito por estas duas pessoas", acrescentou Trump, enquanto os participantes se levantavam e aplaudiam os Clinton.