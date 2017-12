Trump promulga ambiciosa reforma fiscal

Medida tinha sido aprovada esta semana pelo Congresso.

Por Lusa | 22.12.17

O Presidente dos EUA, Donald Trump, promulgou esta sexta-feira a ambiciosa reforma fiscal que inclui uma importante baixa de impostos para as empresas e que será aplicada a partir de 2018.

Durante uma cerimónia no gabinete oval da Casa Branca, antes de partir de férias para o seu clube privado de Mar-a-Lago, na Flórida, Trump assinou a proposta legislativa adotada pelo Congresso esta semana com o apoio da maioria republicana da Câmara de representantes e do Senado após intensas negociações.

A nova lei, desde já considerado o seu principal triunfo legislativo no primeiro ano de mandato, implica, entre outros aspetos, uma redução do imposto pago pelas empresas de 35% para 21%, e em menor medida para os trabalhadores.