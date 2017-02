Trump quer acabar com lei que limita atividade política de grupos religiosos

A chamada 'emenda Johnson', introduzida pelo então senador Lyndon B. Jonhson em 1954, que foi posteriormente Presidente dos Estados Unidos (1963-1969), estabelece que os credos religiosos e outras organizações isentas de impostos não estão autorizados a fazer campanha ou apoiar abertamente candidatos a cargos políticos.No seu discurso, Trump alertou que a liberdade religiosa é "um direito sagrado", que está atualmente "sob ameaça", tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo."O terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa", sublinhou.Trump disse que a sua administração fará "tudo o que é possível" para "proteger a liberdade religiosa" no país e que os Estados Unidos "devem ser sempre uma sociedade tolerante onde todos os credos sejam respeitados".Donald Trump defendeu que os norte-americanos têm que sentir-se seguros e lembrou que começou a tomar "ações necessárias" para alcançar esse objetivo, numa aparente alusão à ordem para impedir temporariamente a entrada nos Estados Unidos de todos os refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Iraque, Irão, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iémen)."A nossa nação tem o sistema de imigração mais generoso do mundo" e muitos querem aproveitar-se disse "para minar os valores que tanto queremos" ou com o propósito de "espalhar a violência", denunciou.O Presidente norte-americano adiantou, sem pormenorizar, que "nos próximos dias, vai ser desenvolvido um sistema para garantir" que as pessoas autorizadas a entrar no país "abraçam plenamente os valores de liberdade religiosa e pessoal"."Queremos que as pessoas entrem na nossa nação, mas queremos quem nos ama e aos nossos valores, não quem nos odeia", afirmou.