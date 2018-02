Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump quer armar professores para travar tiroteios

Presidente dos EUA apresentou a ideia durante um encontro com alunos sobreviventes do massacre na Flórida.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:41

O presidente dos EUA defendeu que armar os professores é a forma mais eficaz de evitar novos massacres em escolas. Donald Trump apresentou a ideia na quarta-feira durante uma reunião, na Casa Branca, com sobreviventes do massacre de dia 14 numa escola da Florida e com pais de vítimas de outros tiroteios.



"Isto só funcionaria com pessoas peritas em uso de armas. [...] Um professor treinado para usar armas poria fim a um tiroteio muito depressa", frisou Trump. Essa seria uma boa medida dissuasória, pois os atacantes "são uns cobardes", disse o presidente.



A ideia foi bem recebida por alguns presentes e criticada por outros. Mark Barden, cujo filho foi morto no ataque de 2012 à escola primária de Sandy Hook, lembrou que alguém que faz um massacre para se suicidar de seguida não será intimidado por professores armados.



Trump prometeu novas medidas de controlo dos compradores de armas, com ênfase na saúde mental, e disse que elevará dos 18 para os 21 anos a idade mínima para se poder comprar armas de guerra como a AR-15, usada no massacre da Florida.



Durante o encontro, os fotógrafos captaram imagens de uma cábula de Trump, na qual constavam dicas sobre o que dizer aos alunos, como "Estou a ouvir-te!" e "O que gostarias de partilhar da experiência que viveste?".