Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump quer armar um milhão de professores

A Casa Branca diz poder disponibilizar os fundos para treinar e armar os docentes.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que a melhor forma de evitar novos massacres em escolas como o que no dia 14 vitimou 17 pessoas numa escola de Parkland, Florida, é armar os professores, a Casa Branca anunciou que poderá financiar o treino e o fornecimento de armas a um milhão de docentes e treinadores de equipas escolares.



Paralelamente, Trump sugeriu que os professores que aceitarem a missão podem receber suplementos salariais e disse mesmo que há muitos docentes qualificados para usar armas nas escolas, especialmente os ex-militares. Sindicatos de professores manifestaram reservas sobre a viabilidade do projeto, desde logo por causa dos custos.



O secretário adjunto da Casa Branca para a Imprensa, Raj Shah, foi confrontado com uma fatura de mais de um milhar de milhões de dólares se, por exemplo, for dado um bónus salarial de mil dólares mensais ao milhão de professores treinados e armados. "E pensa que isso é excessivo para garantir a segurança das escolas?", perguntou Shah.



A proposta da Casa Branca surge depois de Trump dizer que "professores armados seriam um ótimo dissuasor" para potenciais homicidas.



Segurança evitou atirador na escola de Parkland

O segurança da escola de Parkland, onde no passado dia 14 foram mortas a tiro 17 pessoas, apresentou a demissão.



Scot Peterson, de 54 anos, decidiu afastar-se depois de uma investigação do gabinete do xerife de Broward County, para o qual trabalhava, ter concluído que chegou à entrada do pavilhão atacado por Nikolas Cruz 90 segundos após o início do tiroteio mas não entrou para fazer frente ao homicida.