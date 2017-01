Trump quer legalizar as torturas a detidos

O presidente Barack Obama baniu a tortura como método de interrogatório em 2009 e em 2016 foi mais longe, proibindo o tratamento "cruel, desumano ou degradante" de detidos. Trump não poderá anular a proibição de uso da força e de ameaças sem a prévia aprovação do Congresso.

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu o uso da técnica proibida do afogamento simulado no interrogatório de suspeitos de terrorismo, "porque a tortura funciona", afirmou. A polémica declaração de Trump foi proferida durante uma entrevista à ABCNews."Temos de combater o fogo com o fogo", afirmou Trump, dizendo que é preciso responder na mesma moeda aos que decapitam cristãos e cometem outras atrocidades. Trump garantiu ter consultado peritos dos serviços de espionagem. "A tortura funciona? E a resposta foi, funciona verdadeiramente", contou Trump, resumindo as alegadas consultas.O presidente garantiu, apesar disso, que consultará o secretário da Defesa, James Mattis, e o novo diretor da CIA, Mike Pompeo, antes de mudar a lei. Leon Panetta, antigo diretor da CIA, considerou que "será um enorme erro dar um passo atrás" na questão das torturas.