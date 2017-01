Trump quer novo começo nas relações bilaterais com o Egito

As Presidências dos EUA e do Egito anunciaram esta segunda-feira que Donald Trump ligou a Abdel-Fattah el-Sissi, a quem exprimiu a esperança de "um novo começo" nas relações bilaterais.



A declaração da Presidência egípcia adiantou que Trump ligou hoje a El-Sissi, a quem "expressou a sua estima pelas dificuldades que o Egito está a passar devido à sua guerra contra o terrorismo".



O assessor de imprensa de Trump, Sean Spicer, adiantou que o dirigente norte-americano garantiu ao homólogo egípcio que os EUA iriam continuar a ajudar militar e economicamente o país africano, com o qual também queriam combater o terrorismo.









Em setembro, Trump afirmou que tinha havido "uma boa química" entre os dois quando se reuniram, à margem da assembleia-geral da Organização das Nações Unidas.



Uma visita futura de El-Sissi aos EUA também foi falada.

