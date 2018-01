Trump recebe Presidente do Cazaquistão

Encontro vai acontecer na próxima semana para debater o Afeganistão.

Por Lusa | 02:19

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe, na próxima terça-feira, o seu homólogo cazaque, Nursultan Nazarbayev, para abordar o reforço das relações bilaterais e a situação no Afeganistão, anunciou na terça-feira a Casa Branca.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, revelou em comunicado os detalhes da visita de Nursultan Nazarbayev e indicou que, durante o encontro, os dois líderes vão debater formas de fortalecer e melhorar a sua "parceria estratégica" em domínios como a segurança regional e a cooperação económica.

"Os presidentes também vão falar sobre a liderança do Cazaquistão no quadro de diferentes desafios internacionais, especialmente no Afeganistão", afirmou Sarah Sanders, referindo-se em concreto ao papel que o Cazaquistão pode desempenhar este mês ao assumir a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, o que sucede pela primeira vez na história.