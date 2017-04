Trump recua e admite oficialmente que China não está a manipular moeda

Numa entrevista na quarta-feira, Donald Trump disse que retira as acusações que fez durante a campanha porque sentiu que a China não tem estado a manipular a sua moeda nos últimos meses e porque considera que tais afirmações podem ameaçar a cooperação de Pequim para enfrentar a Coreia do Norte.



Estes seis países são os mesmos assinalados pelo último relatório semestral da administração de Barack Obama.Numa entrevista na quarta-feira, Donald Trump disse que retira as acusações que fez durante a campanha porque sentiu que a China não tem estado a manipular a sua moeda nos últimos meses e porque considera que tais afirmações podem ameaçar a cooperação de Pequim para enfrentar a Coreia do Norte.

Os Estados Unidos da América admitiram esta sexta-feira oficialmente que a China não está a manipular a moeda para impulsionar as exportações, contrariando as acusações lançadas por Donald Trump durante a campanha eleitoral.No relatório semestral sobre as taxas de câmbio, o Tesouro norte-americano garantiu que vai "vigiar de perto" as práticas de Pequim e também apelou à Alemanha para que reduza o excedente comercial com os Estados Unidos.No mesmo documento, a administração Trump identificou outros quatro países que precisam de ser supervisionados: além da China e da Alemanha, também o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e a Suíça foram sinalizados.