Estados Unidos autorizaram a entrada de 872 refugiados

A atuação do Departamento de Segurança contraria a ordem executiva assinada na sexta-feira por Donald Trump e que suspendeu a entrada de refugiados nos Estados Unidos por pelo menos 120 dias e impôs um controlo mais severo aos viajantes oriundos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Síria e Iemen durante os próximos três meses. Aliás, um oficial da Casa Branca veio anunciar no domingo que, ao contrário do que se tinha dito inicialmente, os imigrantes e refugiados que já tivessem autorização de entrada ou visto de residência poderiam entrar em território americano. Os documentos internos da Homeland Security consultados pela Reuters revelam que, entre sexta-feira - dia em que entrou em vigor a ordem executiva de Trump - e o início de segunda-feira, 348 pessoas que tinham vistos de entrada nos EUA foram impedidos de embarcar em voos para os EUA. Outras 200 que aterraram em aeroportos americanos viram a entrada recusada.



Continuar a ler Mais de 735 pessoas foram questionadas pelos serviços de alfândega e fronteiras, incluindo 394 pessoas que tinham autorização de residência no país. Os 872 refugiados foram admitidos ao abrigo dos procedimentos usados durante a administração Obama. Os processos demoraram cerca de dois anos a ser analisados, com recurso a entrevistas e verificações dos perfis da cada refugiado.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O governo dos Estados Unidos autorizou a entrada no país de 872 refugiados esta semana, apesar da ordem executiva do presidente Donald Trump ter proibido temporariamente a entrada de refugiados de qualquer país.Segundo a agência Reuters, um funcionário do Departamento de Segurança Interna (Homeland Security), falando sob condição de anonimato, confirmou que os refugiados considerados "em trânsito" têm autorização da Casa Branca para entrarem no país uma vez que já tinham sido analisados antes da proibição entrar em vigor.