Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump regressa a Washington depois de visita de "tremendo sucesso" à Ásia

Líder norte-americano revelou que fará, esta semana, uma "declaração importante" sobre o comércio.

11:11

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressa esta terça-feira a Washington, depois de uma visita à Ásia que declarou ter sido um "tremendo sucesso" e serviu para alertar o mundo de que as "regras mudaram" no comércio.



O líder norte-americano revelou que fará, esta semana, uma "declaração importante" sobre o comércio e o seu périplo pela Ásia, na Casa Branca, onde deverá promover o plano de reforma fiscal do Partido Republicano.



Um avião Air Force One partiu hoje de Manila, onde Trump disse aos jornalistas que se deslocam com ele que "foram 12 dias fantásticos". Sobre o comércio, o Presidente norte-americano afirmou que os parceiros comerciais dos EUA "vão passar a tratar [os EUA] de forma muito diferente".



O Presidente partiu de Washington, em 3 de novembro, para um périplo de quase duas semanas que incluiu Japão, Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas.



"Penso que os frutos do nosso trabalho vão ser incríveis, seja para a segurança das nossas nações, ou para a segurança do mundo, ou em questões comerciais", afirmou.



Trump, que durante a campanha eleitoral prometeu rasgar acordos comerciais multilaterais, que considera prejudicarem os Estados Unidos, insistiu durante a viagem que o défice comercial norte-americano, de centenas de milhares de milhões de dólares, será reduzido a zero.



O líder norte-americano frisou que o comércio deve ser justo e mutuamente benéfico.



"Os Estados Unidos devem ser tratados de forma justa e reciproca", escreveu hoje Trump, na rede social Twitter. "Os défices comerciais gigantes devem reduzir-se rapidamente", acrescentou.



Trump afirmou que, durante a viagem, foram fechados negócios no valor conjunto de 300.000 milhões de dólares (256.000 milhões de euros), uma soma que previu irá triplicar num curto período de tempo.



"Explicámos que os EUA estão abertos ao comércio, mas que queremos comércio reciproco", disse.