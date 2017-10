Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump reúne-se com a presidente da Reserva Federal antes de decisão sobre novo mandato

Casa Branca limitou-se a informar que os dois se reuniram, sem adiantar pormenores sobre os temas debatidos, nem sobre quanto tempo estiveram reunidos.

Por Lusa | 11:27

O Presidente dos Estados Unidos reuniu-se, na Casa Branca, com a presidente da Reserva Federal (FED), enquanto avalia se Janet Yellen vai manter o mandato na chefia do banco central norte-americano.



A Casa Branca limitou-se a informar que Donal Trump e Yellen estiveram reunidos, na quinta-feira, sem adiantar pormenores sobre os temas debatidos, nem sobre quanto tempo estiveram reunidos.



Yellen ocupa atualmente a presidência da FED e é candidata, com outros quatro finalistas, a continuar na direção da FED a partir de fevereiro próximo, data em que termina o seu atual mandato.



Os outros candidatos que Trump poderá escolher são o principal assessor económico da Casa Branca, Gary Cohn, o economista John Taylor, o membro da junta de governadores da FED Jerome Powell e Kevin Warsh, antigo membro da mesma junta.



Na terça-feira, Trump admitiu que deste grupo de cinco vai sair "provavelmente" o novo presidente da FED.



"Honestamente, gosto de todos. Tenho grande respeito por todos", declarou Trump, notando que vai tomar a sua decisão "em breve".



O sucessor de Janet Yellen poderá ser conhecido antes de 03 de novembro, quando Trump vai iniciar uma deslocação à Ásia.



Durante a campanha eleitoral, Donald Trump criticou duramente Yellen, primeira mulher a presidir à FED, por considerar que atuava "de forma política". Mas, nos últimos meses, o Presidente norte-americano mudou de opinião e manifestou respeito pelo "bom trabalho" realizado à frente do banco central.



Sob a direção de Yellen, a FED iniciou uma gradual normalização da política monetária, com três subidas das taxas de juro e o início da redução da avultada carteira da dívida, pondo fim ao agressivo estímulo para reativar a economia norte-americana depois da crise.