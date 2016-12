Trump reúne-se com responsáveis dos serviços de informação

Donald Trump tem manifestado intenção de mudar o rumo das atuais tensas relações entre Washington e Moscovo, apesar de alguns dirigentes republicanos considerarem a Rússia como um dos principais perigos à segurança dos Estados Unidos.



Assim que assumir a Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump terá o poder de manter ou levantar as sanções anunciadas hoje contra a Rússia, assim com outras impostas em 2014 por causa da anexação da península da Crimeia e pelo apoio aos separatistas da Ucrânia.Donald Trump tem manifestado intenção de mudar o rumo das atuais tensas relações entre Washington e Moscovo, apesar de alguns dirigentes republicanos considerarem a Rússia como um dos principais perigos à segurança dos Estados Unidos.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que vai realizar reuniões com os responsáveis pelos serviços de informação para receber informações sobre a alegada ingerência da Rússia nas eleições norte-americanas."Está na altura do nosso país avançar para coisas maiores e melhores. No entanto, no interesse do nosso país e da sua boa gente, vou reunir-me com os líderes dos serviços de informação na próxima semana para que me atualizem sobre a situação", afirmou, em comunicado, Donald Trump.O Presidente eleito, que vai assumir o poder a 20 de janeiro, reagiu assim às sanções anunciadas hoje pelo chefe de Estado cessante, Barack Obama, que acusa o Governo russo de intervir nas eleições presidenciais norte-americanas com ataques informáticos destinados a prejudicar a candidata democrata, Hillary Clinton.