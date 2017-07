Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump reuniu uma segunda vez com Putin

Presidente dos EUA conversou durante uma hora com Putin em jantar à margem do G20.

Marco Fonseca Pereira

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, reuniram-se uma segunda vez à margem da cimeira do G20, a 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, num encontro que se manteve secreto até agora.



A Casa Branca foi obrigada a confirmar este segundo encontro depois de ter sido revelado por Ian Bremmer, da consultora Eurasia Group.



Trump e Putin conversaram durante cerca de uma hora num jantar privado dos chefes de Estado do G20, mas ninguém sabe do que falaram os dois líderes. "Foi muito animado e amigável. O tradutor de Putin traduzia", disse Bremmer numa newsletter enviada aos seus clientes.



Não havia ninguém perto dos dois líderes, apenas acompanhados pelo intérprete russo de Putin, o que pode ser explicado pelo facto de o intérprete que acompanhava Trump ser japonês.



Trump considerou no Twitter a cobertura dos media sobre o "jantar secreto" como "doentia".



O Congresso continua a investigar a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas do ano passado.