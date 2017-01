Trump rodeado de estrelas da música 'country' nas cerimónia de tomada de posse

Desde que começaram os preparativos para a tomada de posse de Donald Trump, vários artistas recusaram participar na cerimónia, por estarem em desacordo com as política do futuro Presidente norte-americano.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai contar com artistas internacionais durante a cerimónia de tomada de posse a 20 de janeiro, mas estará rodeado de algumas estrelas nacionais da música 'country'.Até sexta-feira, a cerimónia não contava com a presença de nenhum artista conhecido internacionalmente, mas a equipa de transição confirmou a presença no evento da estrela de música 'country' Toby Keith, da cantora Jennifer Holliday e do ator Jon Voight.Também vão estar na cerimónia a banda de rock 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, Dj RaviDrums e The Frontmen of Country, com Tim Rushlow, Larry Stewart e Richie McDonald.