Trump substitui diretor da Secretaria de Imigração e Alfândega

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, substituiu, na segunda-feira, o chefe interino da Secretaria de Imigração e Alfândega, da administração de Barack Obama, numa altura em que enfrenta oposição a controversas ordens relacionadas com a imigração.



Nenhum motivo foi apresentado para a substituição de Daniel Ragsdale, anunciada uma hora depois de Trump ter despedido outro nomeado de Obama, a procuradora-geral interina Sally Yates, por quebrar a hierarquia acerca de uma proibição de entrada nos Estados Unidos de viajantes de sete países de maioria muçulmana.



O substituto de Ragsdale, Thomas Homan, vai ajudar a "garantir que aplicamos as nossas leis de imigração no interior dos Estados Unidos, de forma consistente com os interesses nacionais", disse em comunicado o secretário da Segurança Interna, John Kelly.









A ordem de Trump, assinada na sexta-feira, proibiu a entrada no país de todos os refugiados por um período mínimo de 120 dias, e de refugiados sírios indefinidamente, e a de cidadãos de sete países muçulmanos -- Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen -- durante 90 dias.

