Trump sugere ao Senado que investigue as 'notícias falsas' dos media

Presidente americano desvaloriza investigação sobre ligações russas na campanha eleitoral.

Por Lusa | 05.10.17

Donald Trump sugeriu esta quinta-feira ao comité dos serviços de informação do Senado a abertura de um inquérito às alegadas ligações entre a sua equipa de campanha e a Rússia, mas debruçando-se sobre os "media" americanos que difundiram "informações falsas".



No dia seguinte a uma conferência de imprensa da comissão e após revelações da cadeia televisiva NBC sobre a forte tensão com o seu secretário de Estado Rex Tillerson, o presidente norte-americano aconselhou os eleitos a concentrarem-se sobre outra coisa que não a intromissão estrangeira nas eleições presidenciais de 2016.



"Porque é que o comité dos serviços de informação não está a investigar as cadeias televisivas por falsas informações no nosso país para compreender a razão para que tantas das nossas notícias sejam falsas", questionou, numa publicação lançada hoje de manhã na rede social Twitter.



O comité está a tentar determinar o nível de participação da Rússia numa campanha de desinformação nas redes sociais, assim como identificar eventuais relações com o Estados Unidos no seio da equipa de campanha de Donald Trump.



Depois de ter assegurado, na quarta-feira, ter "plena confiança" em Rex Tillerson, Donald Trump voltou hoje a abordar o tema no Twitter, assegurando que o chefe da diplomacia norte-americana "nunca ameaçou demitir-se".



"Isso são notícias falsas difundidas pela NBC. Baixos padrões de jornalismo. Nada foi verificado comigo", acrescentou.



Segundo a cadeia norte-americana, Rex Tillerson chamou Donald Trump de "idiota" à saída de uma reunião no Pentágono, este verão, altura em que terá ameaçado demitir-se, por incompatibilidade com o presidente.



O antigo patrão da gigante petrolífera ExxonMobil foi obrigado, na quarta-feira, a reafirmar o seu apoio a Donald Trump e assegurou que nunca considerou demitir-se, escusando-se a responder a questões sobre a palavra que terá usado para qualificá-lo.