Trump tenta travar publicação de livro polémico

Obra de Michael Wolff revela segredos da Casa Branca desde a eleição do magnata.

Por Francisco J. Gonçalves e Ricardo Ramos | 01:30

A Casa Branca encetou ontem uma ação judicial para tentar travar a publicação de um livro que faz revelações bombásticas sobre o presidente Donald Trump e a família. Em causa estão declarações atribuídas no livro ao ex-conselheiro presidencial Steve Bannon, que acusa o filho do presidente, Donald Trump Jr., de "traição" por causa das suas ligações à Rússia. Trump diz que Bannon "perdeu o juízo" e vai processá-lo por difamação.



Bannon, recorde-se, foi destituído em agosto depois de ajudar Trump a chegar à presidência e a delinear uma agenda conservadora e xenófoba. Mas Trump diz agora: "Não tem nada a ver comigo nem com a minha presidência. Quando foi despedido não só perdeu o emprego como perdeu o juízo".



A polémica estalou por causa dos capítulos já revelados do livro de Michael Wolff, que cita a acusação de traição de Bannon ao filho de Trump e ao genro do presidente, Jared Kushner, por causa de um encontro com enviados russos em junho de 2016, no qual foram discutidas informações prejudiciais para Hillary Clinton.



O livro ‘Fire and Fury’ (Fogo e Fúria), de Wolff, que chega às bancas na terça-feira, revela ainda que Trump achou a Casa Branca "assustadora", vai para a cama às 18h30, atira a roupa para o chão e mandou instalar um fecho de segurança para se trancar no quarto.



Magnata não queria ser presidente

O livro de Michael Wolff revela que a equipa de campanha de Trump ficou chocada com a vitória do magnata e diz que este não queria ser presidente, mas apenas reforçar a sua fama para beneficiar os negócios. A mulher, Melania, terá mesmo chorado ao ver que os resultados confirmavam a vitória improvável do marido. O próprio Trump reagiu com incredulidade mas rapidamente se convenceu de que poderia ser um bom presidente.



Filha goza com penteado

Ivanka Trump goza com o penteado do pai, refere Wolff. Costuma contar aos amigos que ele fez uma redução do escalpe para diminuir a parte calva e que o cabelo é penteado para o meio e depois puxado para trás e fixado com um spray especial.



Murdoch despreza Trump

Donald Trump admira Rupert Murdoch, dono da News Corp, mas não é retribuído. Após um telefonema, Murdoch terá chamado "idiota" a Trump por este não perceber a contradição entre um muro no México e o recurso a mão de obra barata.