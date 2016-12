Trump Tower evacuada devido a pacote suspeito

Um pacote suspeito obrigou à evacuação da Trump Tower, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, esta terça-feira.



As autoridades nova-iorquinas rapidamente deslocaram-se ao local, tendo ordenado a evacuação do edifício.



O incidente deu-se cerca das 16h30 locais (21h30 em Lisboa).



Depois de investigado o objeto suspeito - um saco esquecido - a polícia de Nova Iorque voltou a abrir a Trump Tower, garantindo que a situação é segura.



O edifício é a residência oficial do presidente eleito Donald Trump, que atualmente se encontra no seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.





