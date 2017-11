Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump troca insultos com Kim Jong-un

A chegada do presidente dos EUA às Filipinas foi antecedida por um tweet em que chamou ao líder norte-coreano “baixo e gordo”.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA voltou este domingo a trocar insultos com o líder da Coreia do Norte. Pouco antes de chegar às Filipinas, última etapa do seu périplo pela Ásia, Donald Trump escreveu no Twitter que Kim Jong-un é "baixo e gordo".



A mensagem de Trump foi uma reação a uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, que voltou a designar o presidente norte-americano como "o velho decrépito", acusando-o de ter ido à Ásia para fomentar a guerra. Em resposta, Trump escreveu no Twitter: "Por que razão haveria ele [Jong-un] de insultar-me chamando-me ‘velho’, quando eu NUNCA lhe chamaria ‘baixo e gordo?’. Enfim, faço tudo para ser amigo dele e talvez algum dia isso venha a acontecer!".



A troca de insultos fez esquecer a expectativa com a derradeira etapa do périplo asiático, na qual Trump participa, em Manila, na cimeira da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático).



A receção de Trump e dos líderes asiáticos na chegada à capital filipina foi feita pelo presidente Rodrigo Duterte na sua faceta mais conciliadora. Conhecido por declarações polémicas, o presidente filipino mostrou-se diplomático e considerou que a cimeira deve deixar de lado as disputas no Mar do Sul da China. "Temos de ser amigos", disse, frisando que uma guerra na região não beneficia ninguém.