Trump vai acabar com a tradição de "Estado cruzado"

Para Nuno Severiano Teixeira, essa filosofia - que é antiga nos Estados Unidos, mas que é agora recuperada - traduz-se, no mundo de 2017, numa "forte oposição", numa "luta contra a globalização e a ordem liberal internacional"."Porque isso ameaça a 'terra prometida'. Porque é preciso defender os valores de dentro, do protecionismo, dos valores da América. É isso que dá sentido à visão que Trump tem do Mundo", realçou o professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa.Sobre as declarações de Trump contra a NATO - classificou-a como uma organização "obsoleta" -, à aproximação à Rússia de Vladimir Putin, à vontade de aumentar os arsenais nucleares e à anunciada intenção de denunciar acordos comerciais com a Europa e o Pacífico, Nuno Severiano Teixeira enquadra-as nesta visão 'jacksoniana' que Trump tem do globo."Vamos ver o fim das Alianças Permanentes, o fim do comércio livre, o fim do regime de não proliferação nuclear e o fim do regime de intolerância quanto aos regimes autoritários", disse o especialista.Nuno Severiano Teixeira deixou ainda uma interrogação: "Tudo isto é retórica de campanha de Trump ou não?".O antigo ministro diz que Donald Trump "vai fazer o máximo que puder de tudo o que anunciou"."Porque a sua visão vem do fundo da tradição norte-americana. Para trás de 1945 [o ano em que terminou a II Guerra Mundial], a tradição 'jacksoniana' existe. Nós é que não temos memória. Mas a sua visão é sustentada por esta visão da América profunda, da América que o elegeu", concluiu.Donald Trump toma hoje posse como 45.º presidente dos Estados Unidos.