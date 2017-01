Trump vai nomear genro conselheiro principal da Casa Branca

Jared Kushner é já incontornável em vários dossiês, segundo o New York Times, salientando que a equipa de transição de Donald Trump pediu para serem enviadas para o seu genro todas as questões de política estrangeira que possam merecer o interesse do novo Presidente.



Segundo a imprensa, Ivanka Trump e Jared Kushner já deixaram Nova Iorque para se instalarem em Washington com os três filhos.



O futuro Presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai nomear o genro Jared Kushner como conselheiro principal da Casa Branca, indicou esta segunda-feira a imprensa norte-americana.Muito influente durante a campanha eleitoral, Jared Kushner desempenhou também um papel discreto na constituição da futura administração do sogro, mas ocupar um posto oficial levanta questões jurídicas."Jared Kushner está determinado a cumprir as leis federais sobre ética e estamos em contacto com o gabinete do Governo para a ética para sabermos que medidas tomar", disse o advogado de Jared Kushner.