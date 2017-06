Trump denunciou acordo com Cuba decretado por Obama

O Presidente norte-americano denunciou esta sexta-feira o acordo com Cuba, promovido pelo seu antecessor, Barack Obama, durante um discurso em Miami, no Estado da Florida, em que criticou o regime cubano, classificando-o como "brutal".

Donald Trump justificou a denúncia do acordo por este "não ajudar os cubanos e enriquecer o regime".



Por outro lado, o ocupante da Casa Branca prometeu: "Agora, que sou Presidente, os EUA vão denunciar os crimes do regime Castro".



Trump apontou ainda o "sofrimento" dos cubanos "durante cerca de seis décadas".





Um dos principais negociadores do acordo durante a Presidência Obama, Ben Rhodes, já criticou a decisão de Trump, considerando que devolve a relação bilateral "à prisão do passado" e dá ao castrismo "uma oportunidade" para se reforçar no poder."O instinto de isolacionismo de Trump vai falhar" com o tempo, prognosticou Rhodes, que foi assessor adjunto de Segurança Nacional de Barack Obama, em artigo extenso publicado na revista The Atlantic.