Trump vai ser ouvido sobre ligação à Rússia

Procurador especial Robert Mueller quer encontrar-se com o presidente dos EUA.

Por Ricardo Ramos | 09:05

O procurador especial Robert Mueller quer ouvir o presidente Donald Trump no âmbito da investigação à ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016. Os contactos exploratórios entre as duas partes já começaram, avança a ‘NBC News’.



De acordo com aquele canal de TV, membros do gabinete de Mueller reuniram-se no final de dezembro com os advogados do presidente para negociar os detalhes jurídicos e logísticos do encontro.



Em cima da mesa estão questões como o local, duração e formato do depoimento, que é descrito por ambas as partes como "entrevista", para retirar qualquer indicação de suspeição.



Uma das opções que estão a ser discutidas, segundo a ‘NBC News’, é a possibilidade de Trump responder às perguntas por escrito, embora vários comentadores defendam que o presidente deve optar por um encontro frente a frente.



"Acredito que o depoimento será feito cara a cara", disse ontem o senador democrata Richard Blumenthal, membro do comité do Senado que investiga as mesmas alegações.



Até à data, a investigação do procurador especial levou à acusação de quatro antigos responsáveis da campanha de Trump: o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn e o antigo assessor de campanha George Papadopoulos, que foram acusados de mentir ao FBI, enquanto o antigo diretor da campanha Paul Manafort e o seu adjunto Robert Gates foram acusados de lavagem de dinheiro.