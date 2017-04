Trump vai vender aviões à Nigéria para combater Boko Haram

Também se espera a aprovação de vendas de material militar para vários outros países.A força aérea da Nigéria, que está a tentar comprar os aviões desde 2015, tem sido acusada de bombardear alvos civis pelo menos três vezes nos últimos anos.O caso pior aconteceu a 17 de janeiro, quando um avião bombardeou um campo em Rann, perto da fronteira com os Camarões, onde se encontravam civis que tinham fugido da violência do Boko Haram. Entre 100 e 236 civis e trabalhadores humanitários foram mortos, segundo balanços de líderes oficiais e comunitários.Num relatório de 2016, o Departamento de Estado indicou que o governo nigeriano tomou "poucas medidas para investigar ou processar funcionários que cometeram violações, seja das forças de segurança ou do governo, e a impunidade continuou generalizada a todos os níveis da administração".A Amnistia Internacional acusou as forças armadas da Nigéria de crimes de guerra e contra a humanidade nas execuções extrajudiciais do que estimou em cerca de 8.000 suspeitos do Boko Haram. Os militares nigerianos negam as alegações.