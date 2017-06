Trump volta a indignar-se com investigações sobre conluio com a Rússia

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a indignar-se esta sexta-feira com as várias investigações sobre o caso russo, afirmando que não existir "qualquer prova" de conluio com a Rússia."Após sete meses de inquéritos e audições das comissões sobre o meu 'conluio com os russos', ninguém foi capaz de mostrar qualquer prova. Triste!", escreveu Trump na rede social de mensagens curtas Twitter.O Presidente dos Estados Unidos também se congratulou pelo facto de poder "contornar" os "falsos 'media'" graças aos "muito poderosos 'media' sociais - mais de 100 milhões de pessoas", numa referência à sua utilização do Twitter.Trump já tinha escrito uma série de 'tweets' irados na quinta-feira, após revelações do Washington Post de que o procurador especial Robert Mueller - nomeado pelo Departamento de Justiça para dirigir a investigação à alegada interferência da Rússia nas presidenciais norte-americanas de 2016 - está agora a investigar se o Presidente obstruiu a justiça.No mês passado o Presidente norte-americano despediu James Comey, diretor do FBI, a polícia federal que investiga o envolvimento da Rússia na campanha para as presidenciais."Estou a ser investigado por despedir o diretor do FBI pelo homem que me disse para despedir o diretor do FBI! Caça às bruxas", escreveu Trump no Twitter.A agência norte-americana Associated Press indica não ser claro se esta mensagem do Presidente tem por base o conhecimento direto de Trump de que está sob investigação ou as notícias que saíram sobre o assunto.Enquanto o Presidente vai escrevendo mensagens no Twitter, o vice-presidente, Mike Pence, contratou um advogado pessoal para responder a quaisquer pedidos dos investigadores no caso das ligações à Rússia.O gabinete de Pence confirmou que Richard Cullen, um ex-procurador geral da Virgínia, vai ajudar "a responder ao inquérito" de Mueller.