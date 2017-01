Trump afirma que ex-adversária na corrida presidencial é culpada

Na altura, a equipa da campanha democrata acusou o FBI de influenciar os eleitores.



Na mensagem de hoje, Trump acrescentou que Clinton perdeu por ter feito "campanha nos estados errados - sem entusiasmo!".



O novo Presidente norte-americano toma posse na próxima sexta-feira, numa cerimónia a que Hillary Clinton assistirá na qualidade de antiga primeira-dama.



O Presidente eleito norte-americano afirmou esta sexta-feira que o Partido Democrata não "se deve queixar" sobre a forma como o serviço federal de investigação (FBI) lidou com o caso dos correios eletrónicos da candidata derrotada Hillary Clinton.Donald Trump recorreu, uma vez mais, à rede social Twitter para falar do caso Clinton: "Com base na informação que eles tinham, ela nunca devia ter sido autorizada a concorrer - culpada como tudo. Eles foram muito simpáticos com ela".Na quinta-feira, o Departamento de Justiça norte-americano anunciou que ia analisar a investigação do FBI ao servidor privado de correio eletrónico de Hillary Clinton.