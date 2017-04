Tsipras exige alívio da dívida antes de aprovar mais austeridade

O impasse levou à paralisação da entrega da última tranche do resgate de 86 mil milhões de euros, decidido em 2015, de que a Grécia precisa para os pagamentos da dívida de julho.



O último impasse deste género, logo depois das eleições que levaram Tsipras para o poder, em 2015, quase levou Atenas a sair do euro.



Com a União Europeia ainda a recuperar da votação que ditou o início das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia, Tsipras argumentou que o resgate financeiro da Grécia, o terceiro desde 2010, iria colapsar se o Governo falhasse.



Entre as medidas alegadamente exigidas pelos credores estão cortes adicionais nas pensões, um teto reduzido para as isenções fiscais e mais desregulamentação nos mercados da energia e do trabalho.

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, disse este domingo que são necessários "passos significativos" na redução da dívida antes de Atenas finalizar o acordo repetidamente adiado com os credores internacionais e implementar novas medidas."A finalização do acordo e o voto nas medidas, exigidos pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) vai acontecer na condição de existirem passos significativos sobre a redução da dívida tomados entretanto", disse Tsipras em entrevista do diário Ethnos.As negociações entre Atenas e os credores do FMI e da zona euro arrastam-se há meses por causa de desentendimentos sobre o alívio da dívida e as metas orçamentais para o país.