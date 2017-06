Tubarão dá à costa e deixa banhistas aterrorizados em Espanha

Segundo o DailyMail, acredita-se que o tubarão se desorientou e acabou por dar à costa antes de rumar novamente para o alto mar.



As autoridades e a proteção civil espanholas acorreram ao local para garantir que o animal não voltava à zona costeira.

Um tubarão com mais de dois metros de comprimento deixou os banhistas em pânico, num resort de luxo em Illetas, na ilha espanhola de Maiorca.O animal foi visto a nadar no mar perto de alguns turistas que, aterrorizados com a presença do animal, fugiram rapidamente para o areal.Algumas das pessoas que se encontravam no resort conseguiram fotografar o momento, onde se vê o predador a nadar em direção a um grupo de banhistas, poucos minutos antes de desaparecer.