Tubarão de 2,5 metros lança pânico em praia

Um tubarão-branco de 2,5 metros causou alarme numa praia em Santa Cruz, no estado norte-americano da Califórnia, ao ter ficado preso num recife de coral, a escassos metros do areal. Dezenas de pessoas rapidamente se concentraram no local para ver e fotografar o animal, o que motivou as autoridades a pedirem a todos que se afastassem do predador.

O tubarão ficou ferido e foi arrastado pelas ondas de grades dimensões que se registaram durante todo o dia. Os biólogos marinhos que estiveram no local acreditam que o animal estará doente e que não deverá sobreviver. O tubarão foi do local e levado para alto-mar para garantir a segurança dos surfistas que acorrem habitualmente àquela praia norte-americana.

Caso o tubarão morra, a carcaça será retirada para análise.

