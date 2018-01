Tubarões morrem congelados nos EUA

Vários animais já sucumbiram à onda de frio que está a marcar o inverno norte-americano.

As baixas temperaturas deste inverno nos EUA fizeram várias vítimas improváveis na última semana. Pelo menos três tubarões foram encontrados congelados na península de Cape Cod, em Massachusetts, um destino turístico muito popular.

De acordo com o jornal The New York Times, os resgates foram feitos pela ONG Atlantic White Shark Conservancy, que aguarda agora o descongelamento dos corpos dos animais para realizar exames e determinar a causa da morte.

À mesma publicação, o biólogo Greg Skomal afirmou que "quando o ar está muito frio, as guelras congelam, por isso não é preciso muito tempo para os tubarões morrerem".