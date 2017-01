Tudo a postos para conhecer a Miss Universo

É já esta noite que as mais belas mulheres do mundo desfilam no famoso concurso Miss Universo. O evento, que decorre em Manila, nas Filipinas conta com representantes de mais de 87 países de todo o mundo, todas em competição para conseguir a tão desejada coroa.

Conheça a candidata portuguesa a Miss Universo

Flávia Brito, de 23 anos, é a candidata portuguesa a Miss Universo, depois de, em dezembro, ter vencido o concurso de Miss Universo Portugal, em Lisboa.

As concorrentes vão desfilar em fato de banho, vestido de noite, tendo ainda uma fase em que têm de responder a uma pergunta e um desfile com um ‘look’ final, em que o glamour é palavra de ordem. O concurso começa às 00h00 de Lisboa e tem transmissão em direto no canal norte-americano FOX.

Depois da polémica do ano passado, em que a coroa foi entregue à concorrente errada e só depois à vencedora, o apresentador será novamente Steve Harvey. A modelo ‘plus size’ Ashley Graham, conhecida pelas voluptuosas curvas, será a apresentadora de bastidores.

Durante o concurso decorre uma votação online, que é tida em conta na decisão final, em conjunto com as preferências do júri – que inclui a modelo Leila Lopes, que fez história ao ser a primeira angolana a ganhar o concurso Miss Universo, em 2011.

O concurso terá ainda números musicais, a cargo de Flo Rida e da banda Boyz II Men.

A Miss Universo coroada irá imediatamente para um apartamento de luxo no coração de Nova Iorque, que será a sua casa durante um ano, em que viajará pelo mundo em ações de caridade, de representação do concurso e das causas por ela defendidas. Para além disso, receberá um salário anual de quase 19 mil euros (para além de patrocínios e contratos publicitários milionários), todas as despesas pagas, um guarda-roupa renovado e um estilista pessoal, viagens pagas aos quatro cantos do mundo e presença garantida nos mais importantes eventos de beleza, moda, entretenimento, cinema e desporto de Nova Iorque.

