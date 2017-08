Tudo o que precisa de saber sobre a Torch Tower

Edifício tem 350 metros de altura, 79 andares e 676 apartamentos.

Está localizado em plena marina do Dubai e a aquisição de um apartamento é, por isso, dispendiosa: segundo apurou a BBC, um apartamento com dois quartos nunca custa menos do que 420 mil euros.



Os moradores têm acesso a uma garagem de oito andares e a uma piscina com vista para a famosa costa do Dubai.



Esta não é a primeira vez que o edifício é tomado pelas chamas. Já em 2015 aconteceu o mesmo, num incêndio de onde não resultaram vítimas. Arderam 60 andares e o prédio teve de ser restaurado. Tem 350 metros de altura, 79 andares e é composto por 676 apartamentos.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num dos prédios mais altos dos Emirados Árabes Unidos, a Torch Tower (ou "A Tocha"), no Dubai.Este edifício tem 79 andares e foi inaugurado em 2011. Na data da abertura, foi considerado o mais alto edifício residencial do planeta. Contudo, já foi ultrapassado por seis outros prédios, continuando a ser um dos mais altos dos Emirados Árabes Unidos.Segundo a base de dados do "The Skyscraper Center", é o trigésimo segundo maior edifício do mundo.