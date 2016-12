Tudo o que se sabe sobre o sequestro do avião líbio

- A confirmação do sequestro foi feita na rede social Twitter pelo primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat.- Os dois sequestradores dizem estar na posse de uma granada de mão e dizem ser apoiantes do ex-ditador Líbio, Muamar Kadafi.- A aeronave líbia foi cercada e o aeroporto permanece encerrado ao tráfego aéreo.-Um alto responsável do aeroporto de Mitiga, na capital Líbia, confirmou a existência de comunicações entre o piloto – que tentou aterrar em Tripoli -, informando que os sequestradores impediram o cumprimento da rota inicial.- Os sequestradores começaram a libertar passageiros às 12h55.- Pelas 14h00 (hora de Lisboa) todos os passageiros tinham sido libertados.- Um dos sequestradores dá pelo nome de Mousa Saha é oriundo da região de Sabha, no sul da Líbia. Esta região era tradicionalmente apoiante do regime ditatorial de Muammar Khadafi, deposto e assassinado em 2011.- Sequestradores entregaram-se às autoridades e já abandonaram o avião, juntamente com a tripulação.- De acordo com o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, os sequestradores tinham nasua posse uma pistola e uma granada. Uma segunda arma foi encontrada pelas autoridades no avião.