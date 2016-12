Tudo o que se sabe sobre o suspeito libertado em Berlim

Ao início da tarde deste terça-feira, a polícia alemã ilibou Navid. "Temos o homem errado", disse um fonte policial. Navid foi libertado e o responsável pelo atentado permanece em fuga. Autoridades consideram-no muito perigoso e temem que volte a atacar.



As autoridades alemãs libertaram o homem que foi detido na segunda-feira, sob suspeita de ser o autor do ataque terrorista de Berlim.Navid B. tem 23 anos (nasceu a 1 de janeiro de 1993) e é natural de Turbat, no Paquistão. No entanto, de acordo com as autoridades, poderá também ter usado o nome Naved B. para entrar na Europa.O jovem terá vivido num campo de refugiados na capital alemã, que foi alvo de um raide policial esta terça-feira de manhã . Terá entrado na Alemanha como refugiado em fevereiro deste ano.