Tufão faz pelo menos 27 mortos ao longo da costa do Vietname

Há ainda 22 desaparecidos.

Por Lusa | 04:52

Um potente tufão que atinge o sul e centro do Vietname fez pelo menos 27 mortos e provocou extensos danos ao longo da costa do país asiático, informaram este domingo as autoridades, dando ainda conta de 22 desaparecidos.



A Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname indicou que entre os desaparecidos figuram 17 membros da tripulação de um navio de carga que se afundou ao largo da província central de Binh Dinh, tendo sido resgatados anteriormente outros 74.



Mais de 600 casas ficaram destruídas e quase 400 danificadas na sequência da passagem do tufão Damrey que originou ainda 'apagões' generalizados na região.



O tufão, o segundo a atingir o Vietname no período de um mês, também causou extensos danos nos campos de arroz e de outros cultivos da região.



Mais de 220 barcos de pesca sofreram danos ou afundaram-se, e aproximadamente 1.500 passageiros foram afetados por interrupções no transporte ferroviário, indicou Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname num comunicado citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).



As intensas chuvas devem prolongar-se até terça-feira, incluindo na cidade de Danang, no centro do país, ou seja, até às vésperas do arranque da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que vai contar, entre outros, com a presença dos líderes dos Estados Unidos, Rússia e China.