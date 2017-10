Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tufão Lan aproxima-se do Japão e pode tocar terra em dia de eleições

Agência meteorológica local fez pedido invulgar: votem antecipadamente.

O tufão Lan aproxima-se do arquipélago do Japão, onde pode tocar terra a partir de domingo, informou este sábado a agência meteorológica nacional, o que pode afetar a participação nas eleições gerais de 22 de outubro.



O 21.º tufão da temporada no Pacífico, classificado como forte pela Agência Meteorológica do Japão, avança a 15 quilómetros por hora na direção norte, para o arquipélago de Okinawa, e pode tocar terra entre domingo e segunda-feira na costa oriental das ilhas de Kyushu, Shikoku e Honshu, onde fica Tóquio.



Algumas pequenas e isoladas ilhas do sudeste do país realizaram hoje votações, de modo a garantir que os boletins podem ser enviados por barcos para os centros de recontagem, antes da chegada do tufão, segundo a emissora pública NHK.



A agência meteorológica realizou na sexta-feira uma recomendação pouco habitual para que os cidadãos votem antecipadamente, perante o perigo de "fortes ventos, chuvas e ondas" no dia de eleições, que podem gerar deslizamentos de terras e transbordo dos rios.



Teme-se que estas condições adversas possam ter um forte impacto na participação nas eleições de domingo, como aconteceu em 1979, quando um tufão atingiu a capital nipónica.



Nessas eleições a participação desceu até aos 53%, dez pontos abaixo das eleições anteriores.



A participação nas eleições de dezembro de 2014 caiu para um mínimo histórico de 52%.